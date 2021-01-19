МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Роботы в будущем полностью заменят ручной труд, считает треть россиян, причем половина из них уверены, что это произойдет в течение ближайших 20 лет, а остальные, что даже раньше, говорится в исследовании онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, с которым ознакомилось РИА Новости. Роботы могут заменить медиков в палатах с больными коронавирусом

"32% респондентов считают, что в будущем это случится. Из них 48% уверены, что на это уйдет более 20 лет. 29% думают, что это случится через 10-20 лет, 16% — через 5-10 лет. Есть респонденты, которые считают, что в течение 5 лет уже все будет автоматизировано — 7%", — отмечают авторы исследования, в котором приняли участие 1600 экономически активных россиян. Оно проводилось с 21 декабря 2020 года по 18 января этого года во всех федеральных округах.

Среди работников ручного труда лишь 29% думают, что роботы полностью заменят ручной труд в будущем, 71% так не считают. При этом среди тех, кто не работает "руками", эти доли распределились иначе — 37% против 63%.

"Респонденты, считающие, что ручной труд будет заменен роботами, в большинстве случаев уже сталкиваются с роботизацией в своей сфере — 67%. У остальных 33% этого пока не происходит", — указывается в обзоре.

Поэтому 80% россиян предпринимают действия к тому, чтобы повышать свою квалификацию и оставаться востребованным на рынке труда, и лишь 20% ответили отрицательно на этот вопрос.