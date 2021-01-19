МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В 66 субъектах РФ отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова, в семи регионах зафиксировано снижение, в 13 — рост.

Об этом она рассказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Показатели репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы. В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в семи субъектах — стадия снижения и в 13 — стадия продолжающегося роста", — отметила глава ведомства.

Темпы прироста продолжают снижаться: в 83 субъектах России он не превышает 1. Исключение — Санкт-Петербург и Крым.

"Среднесуточый показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тысяч населения, и это равно предыдущей неделе", — отметила она.