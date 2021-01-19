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Попова заявила о стабилизации ситуации с COVID в России
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В 66 субъектах РФ отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова, в семи регионах зафиксировано... ПРАЙМ, 19.01.2021
коронавирус, россия, роспотребнадзор, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В 66 субъектах РФ отмечается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова, в семи регионах зафиксировано снижение, в 13 — рост.
Об этом она рассказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"Показатели репродукции в течение первой половины января 2021 года не превышает единицы. В 66 субъектах идет стадия стабилизации, в семи субъектах — стадия снижения и в 13 — стадия продолжающегося роста", — отметила глава ведомства.
Темпы прироста продолжают снижаться: в 83 субъектах России он не превышает 1. Исключение — Санкт-Петербург и Крым.
"Среднесуточый показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил около 16 на 100 тысяч населения, и это равно предыдущей неделе", — отметила она.