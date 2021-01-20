МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Маски с респираторами FFP2 действительно более эффективны при защите от коронавируса, однако вводить их обязательное ношение в России не нужно, поскольку в магазинах, транспорте и других общественных местах вполне достаточно и обычных гигиенических масок, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Названо условие для полного исчезновения коронавируса

Как ранее сообщил таблоид Bild, власти Германии могут ввести обязательное ношение респираторов FFP2, которые плотнее обычных медицинских масок и в сравнении с ними отфильтровывают больше частиц. По его данным, подобное требование, которое уже ввели в федеральной земле Бавария, может стать повсеместным. Как отмечает издание, представитель минэкономики ФРГ заявила, что в Германии возможно производство 750 миллионов масок класса FFP2/3 в год.

"Давайте будем исходить из соотношения цена-эффект. Для магазинов и транспорта вполне достаточно обычной гигиенической маски. Потому что с масками FFP несопоставимо выше цена, чем необходимость достигаемого ими результата", — рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Так или иначе все маски, по словам эксперта, снижают заражающую дозу вируса, соответственно вероятность заболевания конкретного их носителя.

"Маска обычная уменьшает количество (вируса) вполне достаточно и исходя из той концентрации, которая может быть в окружающей среде: в транспорте, в магазине. FFP (нужны) там, где заведомо высокая концентрация: производство, где эти вирусы культивируют. Нет необходимости масок FFP в быту", — отметил Жемчугов.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, в свою очередь, отметил, что респираторы FFP2 относятся к среднему классу, эффективность которого — в районе 90-95%. Эпидемиолог рассказала про выживаемость коронавируса в морозе

"Если люди все будут носить настолько эффективную индивидуальную респираторную защиту, эффект у неспецифической профилактики будет более выраженным. Но нужно не забывать, что респираторы — это не на месяц и не на два. Время работы FFP2 — в районе шести часов… Если бы у нас это было повсеместно, вполне вероятно, что от этого была бы эффективность… Но главное — насколько мы ответственно все будем носить эти средства индивидуальной защиты", — заявил инфекционист.

При этом Вознесенский отметил, что если респиратор оборудован клапанным механизмом, он на выдыхании может какую-то часть вируса выпускать.

"Но если рядом будут находиться два человека, и каждый из них будет в FFP2, вероятность того, что каждый из них будет более эффективно защищен, повышается", — уточнил он.