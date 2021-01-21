МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о смягчении с 22 января ряда действующих в городе ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Названа минимальная зарплата для покупки квартиры в Москве в ипотеку

Так, с пятницы будут разблокированы транспортные карты учащихся в Москве. Кроме того, вернутся к обычному режиму работы колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения.

При этом студенты московских вузов продолжают дистанционное обучение до 6 февраля. В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остается заблокированным.

Согласно указу, в Москве с 22 января возобновится работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также проведение зрелищных мероприятий. При этом допустимая заполняемость зрительных залов в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы увеличивается с 25% до 50% от общей вместимости.

"Возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии, что количество посетителей не может превышать 50% общей вместимости соответствующих помещений", — написал мэр в своем блоге.

Кроме того, отменяются ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских уголков и комнат в ТРЦ, объявил Собянин. Мурашко рассказал, когда в России появится коллективный иммунитет к COVID

В то же время сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания и ночных заведений в Москве, а также требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы.

"Требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы остается в силе и будет действовать до существенного улучшения эпидемиологической ситуации", — сообщил мэр.

Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и хронических больных.

"Также до существенного улучшения эпидемиологической ситуации сохраняется и домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями", — сказал Собянин.

Он добавил, что после прохождения вакцинации от коронавируса социальные карты москвичей старше 65 лет и хронических больных будут разблокированы.

"Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения", — подчеркнул мэр.