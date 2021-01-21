МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. В Подмосковье появятся электронные сертификаты в виде QR-кода привившихся от COVID-19, они будут давать преимущества, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Матвиенко заявила, что в России не будут вводиться "ковидные паспорта"

"Ещё один важный момент – это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки — это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружён", — сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".