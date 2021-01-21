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В Подмосковье введут электронные сертификаты вакцинированных от COVID
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В Подмосковье появятся электронные сертификаты в виде QR-кода привившихся от COVID-19, они будут давать преимущества, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. "Ещё один важный... ПРАЙМ, 21.01.2021
коронавирус, подмосковье, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. В Подмосковье появятся электронные сертификаты в виде QR-кода привившихся от COVID-19, они будут давать преимущества, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"Ещё один важный момент – это электронный сертификат. Ты его получишь после второй прививки — это QR-код. И, соответственно, ты будешь в этой части тоже вооружён", — сказал Воробьёв в эфире телеканала "Россия 24".