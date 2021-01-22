МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Удивительная закономерность была выявлена учеными: в странах, наиболее пострадавших во время Второй мировой войны, наблюдается меньше смертей от коронавируса. Вероятно, дело в подсознательном коллективном опыте переживания катастрофы, благодаря которому новые кризисы не могут застать общество врасплох. Об этом пишет "ИноСМИ" со ссылкой на издание Der Spiegel (Германия).

Автор статьи Томас Фрике (Thomas Fricke) считает, что одной из величайших загадок коронавирусной катастрофы является следующее: почему она больно ударила по испанцам, итальянцам, бельгийцам и британцам, а других наций, например, немцев, коснулась в меньшей степени? Во всяком случае первая волна. И это несмотря на то, что люди в начале XXI века везде живут в принципе одинаково. Билл Гейтс рассказал, как будет выглядеть мир после пандемии COVID-19

Он предположил, что в случае с южными европейцами роковую роль могло сыграть то обстоятельство, что они чаще и дольше других наций живут в больших семьях, где молодые заражают старших, а при приветствии все вступают в более тесный телесный контакт. Однако такого нельзя сказать о сдержанных британцах или же бельгийцах. Определенную роль играет и фактор того, насколько густо заселена страна или какова там средняя продолжительность жизни. Однако автор замечает, что это не объясняет, что в не менее густонаселенной Германии со стремительно стареющим населением от коронавируса умерло меньше людей.

Томас Фрике рассказал, что в поисках ответа на этот вопрос трое ученых из Всемирного банка и Университета Джорджтауна сделали открытие, которое на первый взгляд может показаться просто абсурдным. Проведя историческое сравнение, исследователи установили, что в год возникновения пандемии (2020) лучшие показатели по смертности наблюдались в тех странах, которые во время Второй мировой войны — в другой, еще более страшной мировой катастрофе новейшей истории — наоборот понесли самые тяжелые потери. Сложно сказать, является ли это просто совпадением.

ЗАЩИТНАЯ "ШОКОВАЯ ПАМЯТЬ"

Ученые сравнили ситуацию в 50 государствах Европы, сегодня суверенных, проанализировав количество умерших от коронавируса в расчете на один миллион жителей в период до конца августа 2020 года. Рядом они разместили данные о числе погибших в тех же самых странах во время Второй мировой войны в процентном отношении к общему числу жителей. В результате они выявили, что везде, где во время войны погибло 10% населения и более, число умерших от коронавируса составило менее 200 человек на один миллион. Речь идет о таких странах, как Белоруссия, Польша, Украина и Россия. Предсказание от журнала Economist: расшифровка обложки на 2021 год

В Германии, например, погибло 10% населения, и там число жертв коронавируса к августу составляло менее 200 человек на один миллион жителей.

Что же касается Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Франции и Нидерландах, то там наблюдалась абсолютно противоположная картина — смертность от коронавируса в этих странах достигала 600 и более человек на миллион. Там число погибших во время войны было значительно меньше — 1-2% (что, разумеется, ни в коей мере не умаляет масштаб человеческих трагедий в этих странах).

Автор статьи Der Spiegel говорит о том, что результаты исследование ученых продемонстрировали то, что нет ни одной европейской страны, которая как во время Второй мировой войны, так и во время пандемии пострадала бы сильнее, чем другие. Результат статистического анализа был верен при сравнении стран с одинаковой плотностью населения и сравнимыми показателями продолжительности жизни. "Существует ярко выраженная обратно пропорциональная зависимость в статистических данных о числе жертв войны и коронавируса", — констатируют Михаил Локшин, Владимир Колчин и Мартин Равальон.

Неужели шок от войны продолжает действовать и десятилетия спустя? Авторы исследования предположили, что люди делают из пережитых ими катастроф значительно больше выводов, чем из несчастий, случившихся где-то в других местах. Автор статьи напоминает, что существуют многочисленные исследования, которые доказывают, что после войн люди больше склонны к самопожертвованию и становятся более социально активными. А это именно те качества, которые могут благотворно сказаться на обществе при новых кризисах, как, например, сейчас, во время пандемии. И это представляется вполне логичным.

Ученые также допускают возможность того, что такой мощный шок, как Вторая мировая война, в сильно пострадавших от нее странах больше, чем где бы то ни было, сделал общество склонным к сопротивлению. Подобный печальный опыт через сумму индивидуальных реакций привел к тому, что в обществе возникли определенные модели поведения и институты, которые в долгосрочной перспективе смогут защитить его от будущих катастроф — осознанно или нет. Это означает, что там, где люди в большей степени доверяют своим правительствам и друг другу, они справляются с кризисами лучше. Например, это выражается в том, насколько люди сегодня готовы ради общего блага носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Автор Der Spiegel замечает, что "социологи давно предполагают, что в Германии именно в результате пережитой народом военной катастрофы в последующие годы общественная активность, коммуникабельность и договороспособность считались высшими добродетелями — и продолжают оставаться таковыми, в отличие от других стран. Возможно, именно поэтому социальная справедливость кажется немцам такой важной, благодаря чему Германия по сравнению с другими странами имеет очень хорошую систему здравоохранения. И это несмотря на все — в том числе и отрицательные — аспекты коммуникабельности".

В определенных условиях в Германии быстро появляются блокварты (должностные лица нацистской партии, отвечавшие за работу местных ячеек НСДАП, одновременно являлись главными информаторами гестапо о настроениях среди населения — прим. перев.), то есть старшие по кварталу, следящие за тем, кто что и как делает. Сейчас они появляются в том числе и для того, чтобы в нужный момент прийти на помощь. Автор замечает, что, например, в том же Париже никто не вмешивается в чужие дела, но иногда закрадывается мысль, что если тебе станет плохо и ты будешь лежать на улице, то люди будут просто проходить мимо. Прогнозы великих прорицателей на 2021 год

ВТОРАЯ ВОЛНА КОВИДА ПОКАЗАЛА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Шоковые переживания продолжают оказывать влияние — этим, по мнению трех ученых, можно объяснить и то, что происходит во вторую или третью волну пандемии. Сейчас люди все еще находятся под впечатлением от только что пережитого шока первой волны, что перекрывает глубоко скрытые эмоции, вызванные прошедшей Второй мировой войной. Это ослабляет их или вызывает совершенно иную реакцию. Именно потому, что в прошлом году умерло столько людей, французы, бельгийцы и испанцы оказались в большей степени готовыми принять следующий локдаун, что отразилось на резком понижении смертности от COVID-19 в их странах.

Что же касается Германии, то там во время второй волны пандемии фатальные последствия имело то обстоятельство, что первая волна прошла относительно спокойно. Соответственно, рассуждают ученые, люди решили, что все не так уж и страшно. Это, вероятно, и перекрыло исторически сложившиеся преимущества нации и объясняет, почему Германия от "преждевременного самоуспокоения" скоро утратит статус образцовой нации. Ведь каждый день от коронавируса или его последствий в стране умирают все больше людей, чем во время первой волны.

Автор отметил, что только ужесточение локдауна на несколько недель поможет немцам обрести печальный опыт, полученный другими нациями во время первой волны пандемии.