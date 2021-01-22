МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в ГД законопроект, которым снимаются ограничения по возрасту для назначаемых им госслужащих.

Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", опубликован в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен "в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы". Путин оценил ситуацию на рынке труда

Уточняется, что законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. "Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".

"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — отмечается в пояснительной записке.