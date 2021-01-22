МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в ГД законопроект, которым снимаются ограничения по возрасту для назначаемых им госслужащих.
Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации", опубликован в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, проект подготовлен "в целях повышения эффективности регулирования государственной гражданской службы".
Уточняется, что законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлен предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. "Гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе и замещающему должность категории "руководители" высшей группы должностей, срок службы может быть продлен до 70 лет", — отмечается в пояснительной записке.
Авторы указывают на то, что в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы "наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста".
"В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — отмечается в пояснительной записке.
https://1prime.ru/society/20210122/832870388.html