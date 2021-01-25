МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Заметного сокращения прироста зараженных новой коронавирусной инфекцией можно ожидать ближе к концу весны, спрогнозирвал в беседе с "Известиями" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. 

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По его словам, на текущее эпидемиологическое состояние влияет ряд факторов, таких, как число переболевших, уровень и объемы вакцинации, совокупность карантинных мероприятий. При этом каждый регион функционирует в своем карантинном режиме, поэтому и ситуация может варьироваться.

"Москва раньше остальных субъектов столкнулась с COVID-19, поэтому и коллективный иммунитет в ней выше. Помимо этого объем вакцинации в столице превышает средний показатель по другим регионам. И наконец, то, что мы наблюдаем сейчас некоторое снижение числа новых случаев по всей стране, это отложенный результат ограничительных мер, введенных еще до праздников", — пояснил эксперт.

Он отметил, что из-за смягчения части ограничений, что повлекло рост количества социальных контактов, сейчас стоит ожидать незначительного увеличения числа выявляемых случаев.

При этом специалист убежден, что к маю должно произойти основательное снижение прироста инфицированных — это связано с тем, что будет расти число переболевших и вакцинированных.

"Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужно за эти четыре месяца провакцинировать примерно 32 миллиона человек", — считает Волчков.

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