МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Эмоциональное и психическое состояние человека отражается на физиологических процессах в организме — тревожность понижает уровень иммунитета и делает человека более уязвимым для инфекций, рассказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев. 

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"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться", — отметил врач.

По его словам, тревожный человек более уязвим, в том числе к вирусной патологии, и психосоматика может перейти в настоящую болезнь.

Чтобы снизить уровень тревожности и тем самым убрать негативное давление на иммунитет, нужно перестать обращать внимание на слухи и изучать достоверную информацию.

"Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи. У нас сейчас вся информация открыта. Надо слушать радио, читать в интернете, смотреть телевизор и узнавать информацию о коронавирусе, тогда будет меньше тревог", – пояснил Салынцев.

Также врач посоветовал вакцинироваться от коронавируса. По его словам, прививка не только защитит организм от болезни, но и снизит уровень тревожности, поскольку человек перестанет бояться.

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