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Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" применять у пациентов со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью, говорится в новой редакции... ПРАЙМ, 25.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" применять у пациентов со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью, говорится в новой редакции инструкции к препарату.
"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями", — цитирует РИА Новости инструкцию.
Напомним, что "Спутник V" был разработан в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат прошел три этапа клинических испытаний.
Это первая в мире зарегистрированная вакцина.
Позднее российскими учеными и врачами были разработаны еще две вакцины от COVID-19. Это препараты новосибирского центра "Вектор" и центра имени Чумакова.