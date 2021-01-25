МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" применять у пациентов со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью, говорится в новой редакции инструкции к препарату. Вирусологи выяснили, как аномальные холода скажутся на COVID

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями; со злокачественными новообразованиями", — цитирует РИА Новости инструкцию.

Напомним, что "Спутник V" был разработан в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат прошел три этапа клинических испытаний.

Это первая в мире зарегистрированная вакцина.

Позднее российскими учеными и врачами были разработаны еще две вакцины от COVID-19. Это препараты новосибирского центра "Вектор" и центра имени Чумакова.