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Жителям Подмосковья напомнят о вакцинации вторым компонентом по смс
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Смс-сервис, напоминающий жителям о необходимости поставить второй компонент вакцины от COVID-19, запустят в Подмосковье 27 января, в среду, заявила министр здравоохранения региона... ПРАЙМ, 25.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Смс-сервис, напоминающий жителям о необходимости поставить второй компонент вакцины от COVID-19, запустят в Подмосковье 27 января, в среду, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"С 27 января у нас будет запущен сервис по смс-информированию о необходимости прийти на вакцинацию второй компонентой", — сказала Стригункова на заседании облправительства, транслируемого телеканалом "360".
Стригункова также отметила, что для оказания плановой медицинской помощи в Подмосковье перепрофилировали 3,7 тысячи инфекционных коек.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье.
В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.