МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Смс-сервис, напоминающий жителям о необходимости поставить второй компонент вакцины от COVID-19, запустят в Подмосковье 27 января, в среду, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. В инструкцию к вакцине "Спутник V" включили новое предупреждение

"С 27 января у нас будет запущен сервис по смс-информированию о необходимости прийти на вакцинацию второй компонентой", — сказала Стригункова на заседании облправительства, транслируемого телеканалом "360".

Стригункова также отметила, что для оказания плановой медицинской помощи в Подмосковье перепрофилировали 3,7 тысячи инфекционных коек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 улучшается в Подмосковье.

В понедельник в Московской области выявили 1163 случая заражения коронавирусной инфекцией.