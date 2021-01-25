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Инфекционист назвал дату снятия ограничений по COVID в России
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Большая часть ограничений, вводимых российскими властями из-за пандемии коронавируса, можно будет снять к началу второй половины 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... ПРАЙМ, 25.01.2021
ограничительные меры, пандемия коронавируса, россия, новости, экономика, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Большая часть ограничений, вводимых российскими властями из-за пандемии коронавируса, можно будет снять к началу второй половины 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева
В беседе с агентством он заявил, что именно к этому времени вакцину от COVID-19, скорее всего, получат 60-70% населения страны.
"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела. Тогда можно будет говорить, что значительная часть ограничений будет снята", — отметил он.
Малышев подчеркнул, что вакцинация сама по себе не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока еще недостаточное количество россиян имеют иммунитет к коронавирусу.
Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 в России стартовала неделю назад, 18 января.
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