МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Большая часть ограничений, вводимых российскими властями из-за пандемии коронавируса, можно будет снять к началу второй половины 2021 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врача-инфекциониста Николая Малышева

В беседе с агентством он заявил, что именно к этому времени вакцину от COVID-19, скорее всего, получат 60-70% населения страны.

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 60-70% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела. Тогда можно будет говорить, что значительная часть ограничений будет снята", — отметил он.

Малышев подчеркнул, что вакцинация сама по себе не отменяет ношение масок и соблюдение социальной дистанции, так как пока еще недостаточное количество россиян имеют иммунитет к коронавирусу.

Напомним, что массовая вакцинация от COVID-19 в России стартовала неделю назад, 18 января.

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