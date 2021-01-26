МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством. Банк России предупреждает о новой схеме телефонного мошенничества

"В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ведомстве также обратили внимание на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.

Информацию о применении трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе службы "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе.

"Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы", — добавляется в сообщении.