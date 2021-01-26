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https://1prime.ru/society/20210126/832891657.html
Роструд предупредил работодателей о новом виде мошенничества
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Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством. "В связи с участившимися случаями платных... ПРАЙМ, 26.01.2021
мошенничество, роструд, новости, экономика, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Роструд заявил, что инспекторы труда не оказывают платных услуг, такие предложения от имени ведомства являются мошенничеством.
"В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг. Обращаем внимание, что такие предложения от имени Роструда являются мошенничеством", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В ведомстве также обратили внимание на то, что домен rostrud.online и поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru.
Информацию о применении трудового законодательства работодатели могут получить бесплатно на официальном информационном ресурсе службы "Онлайнинспекция.рф", напомнили в Роструде. За консультацией также можно обратиться в инспекцию труда в своем регионе.
"Роструд призывает работодателей быть бдительными и сообщать о случаях мошенничества в правоохранительные органы", — добавляется в сообщении.