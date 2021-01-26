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Скончался бывший вице-премьер России Сергей Приходько
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Скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, близких к семье. "Бывший... ПРАЙМ, 26.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, близких к семье.
"Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни… Причина смерти пока не сообщается", — говорится в сообщении газеты в Twitter.