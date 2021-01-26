МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Скончался бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, близких к семье.

"Бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после долгой болезни… Причина смерти пока не сообщается", — говорится в сообщении газеты в Twitter.