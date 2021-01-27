МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В России число новых выявленных случаев COVID-19 составляет менее 18 тысяч (17 741) впервые с 29 октября, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, 29 октября в стране было отмечено 17 717 новых случаев заболевания, а 30 октября — уже 18 283.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 17 741 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 834 (10,3%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 774 672 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,47%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1837, Санкт-Петербурге — 1813, Подмосковье — 928.

"Распределение по субъектам: 1 Москва 1837, 2 Санкт-Петербург 1813, 3 Московская область 928", — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве — 10, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 5.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,07%, 2. Республика Алтай — 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область — 0,2%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 27 922 человека после COVID-19, за все время — 3 202 483. В частности, в Москве — 5924, Санкт-Петербург — 5795, Подмосковье — 1100.

"За последние сутки подтверждено 594 смертей… За весь период по России умерло 71 076 человека", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 75, Санкт-Петербурге — 70, Подмосковье — 38. Число умерших с коронавирусом в столице выросло до 13 175.