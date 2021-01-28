МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 138, до 3 793 810, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Систему против распространения вирусов установят в новостройках

Накануне число новых выявленных случаев COVID-19 в России составило менее 18 тысяч (17 741) впервые с 29 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 19 138 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2208 (11,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 3 793 810 случаев заболевания.

Темп прироста составил 0,51%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 2897, Санкт-Петербурге — 2128, Подмосковье — 939.

Наименьшее число случаев коронавируса в Туве — 11, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 6.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,07%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия — 0,2%, 3. Москва, Магаданская область, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Псковская область, Костромская область — 0,3%", — говорится в сообщении.

ВЫПИСАНЫ

За сутки в России выписаны 26 775 человек после COVID-19, за все время — 3 229 258.

В частности, в Москве — 6142, Санкт-Петербурге — 4124, Подмосковье — 1103.

СМЕРТНОСТЬ

За сутки в РФ подтверждены 575 смертей с COVID-19, 62 из них в Москве, за все время в стране умерли 71 651 человек с коронавирусом.

"За последние сутки подтверждено 575 смертей… За весь период по России умерло 71 651 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге скончались 69 человек, в Москве — 62, Подмосковье — 38. Общее число умерших с коронавирусом в столице выросло до 13 237.