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Голикова рассказала о вредности введения "ковидных паспортов"
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Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов. "Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить... ПРАЙМ, 28.01.2021
вакцинация, россия, коронавирус, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов.
"Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата (о прививке)", — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
Также она добавила, что в России на данный момент произведено около 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса, из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7 миллиона доз.