МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова обратила внимание регионов на вредность и нецелесообразность введения ковидных паспортов. Путин заявил о постепенном отступлении пандемии

"Мы уже обращали на это внимание, и я ещё раз хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов: о нецелесообразности и даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата (о прививке)", — сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

Также она добавила, что в России на данный момент произведено около 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса, из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7 миллиона доз.