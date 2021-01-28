МОСКВА — 28 янв, ПРАЙМ. Пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин. Голикова рассказала о вредности введения "ковидных паспортов"

"Пандемия действительно постепенно отступает. Количество заболевших сокращается. Количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел", — сказал он на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что показатели в России лучше, чем во многих других странах.

"По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще об этом можно говорить в таких категориях. Тем не менее, по сравнению с другими странами, это так. На сто тысяч населения у нас примерно 12 человек заболевших. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах", — добавил президент РФ.

"Но я, говоря об этом, хочу обратить ваше внимание на то, что расслабляться преждевременно", — сказал он.

"В своих разговорах с руководителями регионов все время говорю о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и медицинские препараты для борьбы с инфекцией", — добавил Путин.