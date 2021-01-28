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В Петербурге планируют отменить ряд ограничений по COVID
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Ряд ограничений, веденных из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Мы планируем снимать существующие... ПРАЙМ, 28.01.2021
коронавирус, санкт-петербург, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 янв — ПРАЙМ. Ряд ограничений, веденных из-за ситуации с коронавирусом, могут отменить в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Мы планируем снимать существующие ограничения. Буквально завтра мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы", — сказал он в эфире телеканала "78".
"Все зависит от нас самих. Если мы будем соблюдать правила безопасности – это маски, перчатки, дистанция, стараться не попадать, где большое количество людей. Проблема в том, что большое количество людей переносят болезнь бессимптомно. Но они являются переносчиками", — добавил губернатор.
Он отметил, что пока "нельзя расслабляться".
"Надо ответственно относиться. Мы должны понять, что мы можем жить без ограничительных мер, но при соблюдении всех необходимых правил", — сказал Беглов.