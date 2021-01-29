ЦЮРИХ, 29 янв — ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии, касающееся регулирования экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, является тревожной тенденцией, заявила в пятницу помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао. Антитела перестали спасать от коронавируса

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.

"На самом деле, это очень тревожный тренд… На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира", — сказала Симао на брифинге.

ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. В ЕК отмечают, что такие контракты необходимо выполнять.