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В ВОЗ обеспокоены запретом на экспорт вакцин от COVID за пределы ЕС
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Решение Еврокомиссии, касающееся регулирования экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, является тревожной тенденцией, заявила в пятницу помощник генерального... ПРАЙМ, 29.01.2021
вакцина, ес, коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЦЮРИХ, 29 янв — ПРАЙМ. Решение Еврокомиссии, касающееся регулирования экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, является тревожной тенденцией, заявила в пятницу помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.
Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств.
"На самом деле, это очень тревожный тренд… На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира", — сказала Симао на брифинге.
ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. В ЕК отмечают, что такие контракты необходимо выполнять.