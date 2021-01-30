МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 032 до 3 832 08, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2001 (10,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге — 2512, Москве — 2430, Подмосковье — 1069. Bloomberg: Пандемия COVID-19 сокращает разрыв между богатыми и бедными

Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,1%.

Выписаны 24 502 человека после COVID-19, за все время — 3 279 964.

Подтверждены 512 смертей с COVID-19, за все время — 72 697.