2021-01-30T11:14:46+03:00
2021-01-30T11:14:46+03:00
2021-01-30T11:14:46+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210130/832929429.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 19 032
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 032 до 3 832 08, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 30.01.2021
россия, пандемия, коронавирус, новости, общество
https://1prime.ru/images/83286/28/832862896.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83286/28/832862896.jpg
https://1prime.ru/images/83286/28/832862895.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83286/28/832862895.jpg
https://1prime.ru/images/83286/28/832862881.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83286/28/832862881.jpg
https://1prime.ru/society/20210123/832874034.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 19 032 до 3 832 08, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 19 032 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2001 (10,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге — 2512, Москве — 2430, Подмосковье — 1069.
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,1%.
Выписаны 24 502 человека после COVID-19, за все время — 3 279 964.
Подтверждены 512 смертей с COVID-19, за все время — 72 697.