МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Исследование Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова показывает, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России. Антитела перестали спасать от коронавируса

Как рассказали в военном ведомстве, метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года.

"Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко в Москве. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших", — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве рассказали, что в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Это около 10% от общего числа всех привитых.

Как рассказали в военном ведомстве, в 2020 году в военно-медицинских организациях Минобороны России уже накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных. По данным министерства, "с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания".

"В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы", — сообщили в оборонном ведомстве. Сейчас для этого более тысячи вакцинированных военнослужащих проходят исследования на определение вируснейтрализующей активности плазмы крови для отбора в качестве доноров.