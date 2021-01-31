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https://1prime.ru/society/20210131/832931478.html
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 18 359
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Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в... ПРАЙМ, 31.01.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2284, Санкт-Петербурге — 2160, Подмосковье — 1082.
Нет прироста COVID-19 за сутки в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве — 0,09%.
За сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время — 3 300 004.
Подтверждены 485 смертей от COVID-19, за все время — 73 182.