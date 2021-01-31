МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 18 359, до 3 850 439, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 18 359 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 997 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2284, Санкт-Петербурге — 2160, Подмосковье — 1082. Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Нет прироста COVID-19 за сутки в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Туве — 0,09%.

За сутки выписаны 20 040 человек после COVID-19, за все время — 3 300 004.

Подтверждены 485 смертей от COVID-19, за все время — 73 182.