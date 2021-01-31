МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Прививаться от коронавируса не нужно пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, больным, проходящим агрессивную химиотерапию или лучевую терапию, а также тем, кто находится в ремиссии, заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Ученые раскрыли, как коронавирус действует на легкие

Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями, так как информации о ее влиянии пока недостаточно, при этом вакцинация пациентам с раком не противопоказана.

"Все больные очень разные… группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать, потому что для них более важно начать вовремя лечение",- сказал Каприн в эфире радио "Говорит Москва".

Он уточнил, что не нужно также прививаться больным, у которых серьёзная агрессивная химиотерапия или лучевая терапия. Кроме того, не стоит делать прививку больным в ремиссии и в стабилизации.

Самое главное для пациентов с онкозаболеваниями проконсультироваться со своим лечащим врачом перед вакцинацией, подчеркнул Каприн.

Идти на вакцинацию без консультации с врачом и скрывать наличие онкозаболевания ни в коем случае нельзя, отметил онколог.