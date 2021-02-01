МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России злокачественные новообразования у мужчин чаще всего возникают в тканях трахеи и бронхов, у женщин — в молочной железе. Такую статистику привел в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Андрей Каприн. Онкологи назвали неожиданный симптом рака легких

На втором месте у мужчин — злокачественные болезни предстательной железы. "Рак кожи достаточно часто, четвертое место — желудок, пятое место — ободочная кишка", — добавил он.

У женщин на втором месте злокачественные образования кожи, на третьем месте — тело матки, четвертое место — ободочная кишка.

Врач пояснил, что на развитие рака у людей генетическая предрасположенность влияет только в 15-20% случаев. В остальных причина — в неправильном образе жизни.

Для предупреждения рака Каприн советует отказаться от злоупотребления алкоголем, табаком, красным мясом. Основным фактором онкологии он также назвал ожирение, влияющее на возникновение рака ободочной кишки.

Онколог напомнил, что людям в возрасте от 19 до 39 лет нужно проходить обследование с целью выявления онкозаболеваний раз в три года, а после сорока лет это следует делать ежегодно.

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