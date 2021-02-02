МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Чем больше станет людей, которые "познакомились" с коронавирусом, тем быстрее можно будет отказаться от необходимости носить маски, рассказал в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Ученые прогнозируют эпидемию гриппа будущей зимой

Он уточнил, что отменять эти меры нельзя, пока доля населения, обладающая иммунитетом, не достигнет 60–70%. Это и те, кто "познакомился" с коронавирусом естественным путем, и те, кто вакцинировался. При этом врач считает, что уже сейчас можно снять маски на открытом пространстве.

"Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения. Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре", — сказал иммунолог.

По его словам, когда это произойдет, можно вычислить с точностью до недели. Нужно вычислить, сколько сейчас есть людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых.

"Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны", – сказал Жемчугов.

Он добавил, что ослабление ограничений зависит от конкретного региона и от числа людей, еще не столкнувшихся с вирусом.

"В регионах стоит делать некоторые ограничения в зависимости от плотности населения и от того, сколько осталось людей, которые не контактировали с вирусом. Если мы быстро начнем вакцинировать, то 60% иммунной прослойки достигнем быстрее. Сейчас так и планирует Роспотребнадзор в зависимости от региональной ситуации", – заключил Жемчугов.

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