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Выявлен первый случай заражения кота коронавирусом
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Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис. "В Латвии... ПРАЙМ, 02.02.2021
коронавирус, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РИГА, 2 фев — ПРАЙМ. Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис.
"В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу", — сказал Думпис.
Он отметил, что Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусом выявлен у представителей этого вида.
Думпис сообщил, что взятые у котов образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, у которых выявлен коронавирус.
Коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".
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