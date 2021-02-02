РИГА, 2 фев — ПРАЙМ. Первый случай заражения кота коронавирусной инфекцией COVID-19 подтвержден в Латвии, сообщил журналистам во вторник главный инфекционист минздрава республики Уго Думпис.

"В Латвии заражение COVID-19 впервые обнаружено у кота, еще у нескольких котов обнаружены антитела к новому коронавирусу", — сказал Думпис. Помощь национальным экономикам в пандемию достигла $14 триллионов

Он отметил, что Латвия является первой страной в Балтии, где заражение коронавирусом выявлен у представителей этого вида.

Думпис сообщил, что взятые у котов образцы проверялись 31 января. Образцы были собраны у 240 животных, часть из которых являются домашними питомцами людей, у которых выявлен коронавирус.

Коты были протестированы в рамках исследования, являющегося частью государственной исследовательской программы "Уменьшение последствий COVID-19".

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