МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. В России не исключена третья волна коронавируса, она может наступить из-за наличия новых штаммов возбудителя. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Врач рассказал, как морозы могут привести к росту заболеваемости COVID

По его словам, пока так и не закончилась вторая волна заболеваемости — началось только снижение, пока довольно устойчивое.

"В течение февраля и марта должен ожидаться дальнейший спад, но это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: британский, южноафриканский и бразильский, которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — отметил врач.

В свою очередь, вирусолог и инфекционист Николай Малышев считает, что не следует опасаться третьей волны COVID-19 — благодаря наличию вакцины.

"Мы обойдемся без третьей волны — поможет вакцинация. Более того, к началу второй половины года большинство будет с антителами: как вакцинированные, так и уже переболевшие", — объяснил он.

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