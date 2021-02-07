МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 048, до 3 967 281, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 048 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 741 (10,8%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 2028, Санкт-Петербурге — 1175, Подмосковье — 923. Эксперт объяснила, почему беременные не дождутся новых пособий

Наименьший темп прироста COVID-19 выявлен за последние сутки в Туве — 0,1%.

За сутки в России выписаны 19 884 человека после COVID-19, за все время — 3 456 210.

Подтверждены 432 смерти с COVID-19, 64 из них — в Москве, за все время скончались 76 661 человек с заболеванием.