2021-02-14T10:41:36+03:00
2021-02-14T10:41:36+03:00
2021-02-14T10:41:36+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210214/833037388.html
Число умерших с COVID-19 в России превысило 80 тысяч человек
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 14 185, до 4 071 883, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 14.02.2021
россия, коронавирус, пандемия, новости, общество
https://1prime.ru/images/83299/01/832990106.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/01/832990106.jpg
https://1prime.ru/images/83299/01/832990105.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/01/832990105.jpg
https://1prime.ru/images/83299/00/832990093.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/00/832990093.jpg
https://1prime.ru/energy/20210210/833012461.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 14 185, до 4 071 883, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 185 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1587 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1559, Санкт-Петербурге – 1099, Подмосковье – 828.
За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зафксирован в Туве – 0,03%.
Выписаны 15 194 человека после COVID-19, за все время — 3 593 101.
Число умерших с COVID-19 в РФ превысило 80 тысяч человек, за сутки подтверждены 430 смертей, 58 из них в Москве.