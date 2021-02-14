МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 14 185, до 4 071 883, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 14 185 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1587 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1559, Санкт-Петербурге – 1099, Подмосковье – 828. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

За сутки наименьший темп прироста COVID-19 зафксирован в Туве – 0,03%.

Выписаны 15 194 человека после COVID-19, за все время — 3 593 101.

Число умерших с COVID-19 в РФ превысило 80 тысяч человек, за сутки подтверждены 430 смертей, 58 из них в Москве.