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Матвиенко допустила снятие ограничений по COVID к концу мая
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что основные ограничения из-за пандемии коронавируса в России будут сняты к концу мая, и организаторы Невского международного... ПРАЙМ, 17.02.2021
covid-19, пандемия, валентина матвиенко, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко полагает, что основные ограничения из-за пандемии коронавируса в России будут сняты к концу мая, и организаторы Невского международного экологического конгресса смогут провести мероприятие в очном режиме.
"Мы всех призываем не торопиться отменять масочный режим, в Совете Федерации сохраняется специальный пропускной режим", — сказала спикер в среду на заседании оргкомитета конгресса.
Вместе с тем, подчеркнула законодатель, современные технологии не стоят на месте.
"К концу мая, я надеюсь, мы уже сможем обняться с вами, Анна Юрьевна, Виктория Валериевна, провести наш конгресс в очном формате", — сказала Матвиенко, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.