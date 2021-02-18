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В Финляндии нашли новый штамм коронавируса
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Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе. "Vita Laboratoriot Oy и Институт... ПРАЙМ, 18.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев — ПРАЙМ. Новый штамм коронавируса, получивший название Fin-796H, обнаружили в лаборатории Vita в Финляндии, сообщает организация в пресс-релизе.
"Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Это открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни. Вирус SARS-CoV-2, предварительно названный вариантом Fin-796H, имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов", — говорится в сообщении Vita Laboratories.
В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Почти все они имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами. Согласно сообщению финской лаборатории, вариант, обнаруженный в Финляндии, отличается от всех перечисленных. Не все ПЦР-тесты могут обнаружить новый штамм.
По данным на среду, в Финляндии заболели коронавирусом 51 595 человек, умерли 723 человека.
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