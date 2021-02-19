МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании одобрило проект о полномочиях Минтруда по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии, сообщается на сайте кабмина в пятницу.

"Принять проект постановления правительства РФ по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект постановления предлагает в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", закрепить за Минтрудом России, который осуществляет государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере демографии, пенсионного обеспечения, социальной защиты населения, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных средств материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии. Правительство регламентирует требования к самоходным машинам

Кроме того, на заседании кабмин обсудил и одобрил проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по обязательному социальному страхованию" и внес его в Государственную Думу в установленном порядке.

Согласно сообщению, законопроект необходим из-за отсутствия права на использование для сдачи отчетности представителем предпринимателя индивидуального или юрлица электронного документа, подписанного электронной подписью доверителя.

"Необходимость разработки законопроекта продиктована… отсутствием у иных лиц права на уплату за страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — добавляется в сообщении.