2021-02-19T16:33:20+03:00
2021-02-19T16:33:20+03:00
2021-02-19T16:33:20+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210219/833083308.html
Почти полтысячи машин задержано в районе Крымского моста из-за снегопада
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева,... ПРАЙМ, 19.02.2021
россия, мост, крым, новости, общество
https://1prime.ru/images/83308/32/833083285.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83308/32/833083285.jpg
https://1prime.ru/images/83308/32/833083284.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83308/32/833083284.jpg
https://1prime.ru/images/83308/32/833083272.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83308/32/833083272.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210218/833071860.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории Краснодарского края задержано 479 машин с невозможностью проезда по Крымскому мосту и на территорию Республики Крым", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время в Краснодарском крае автодорога в сторону Крыма доступна для движения транспорта. Для оказания помощи водителям развернуто восемь пунктов обогрева, три из них — мобильные.