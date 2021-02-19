МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Движение порядка 500 автомашин было задержано из-за сильного снегопада в районе Крымского моста в Краснодарском крае, помощь водителям оказывается в восьми пунктах обогрева, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

"На территории Краснодарского края задержано 479 машин с невозможностью проезда по Крымскому мосту и на территорию Республики Крым", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время в Краснодарском крае автодорога в сторону Крыма доступна для движения транспорта. Для оказания помощи водителям развернуто восемь пунктов обогрева, три из них — мобильные.