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Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия на прошла, надо беречься. "В принципе обнадеживающие... ПРАЙМ, 19.02.2021
москва, коронавирус, собянин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия на прошла, надо беречься.
"В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больнице, но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла, надо ещё беречься", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".