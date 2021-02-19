МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве видят продолжающееся снижение госпитализации и заболевания COVID, но пандемия на прошла, надо беречься. Названа причина тяжелых осложнений от коронавируса у детей и взрослых

"В принципе обнадеживающие данные. Мы видим продолжающееся снижение и выявляемости, и госпитализации, и тяжёлых пациентов, которые по-прежнему ещё находятся в больнице, но просто надо иметь в виду, что пандемия ещё не прошла, надо ещё беречься", — сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".