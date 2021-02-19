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Немецкий физик заявил о "наиболее вероятной" версии происхождения COVID
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Ученый из Германии Роланд Визендангер рассказал, что в результате "собственного расследования" он пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской... ПРАЙМ, 19.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ученый из Германии Роланд Визендангер рассказал, что в результате "собственного расследования" он пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской лаборатории.
"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — заявил он в беседе с ZDF.
При этом, в комментарии к работе физика, Гамбургский университет указал, что "высоконаучные доказательства" в исследовании не представлены.
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в январе посетила Ухань и в частности изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19. В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой помимо прочего заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.