МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Ученый из Германии Роланд Визендангер рассказал, что в результате "собственного расследования" он пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской лаборатории. Врач дал рекомендации по восстановлению после коронавируса

"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — заявил он в беседе с ZDF.

При этом, в комментарии к работе физика, Гамбургский университет указал, что "высоконаучные доказательства" в исследовании не представлены.

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в январе посетила Ухань и в частности изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19. В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой помимо прочего заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.