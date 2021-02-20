МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. После мировой пандемии COVID-19 низкооплачиваемых рабочих мест в разных странах станет меньше, считают специалисты McKinsey.

По их мнению, это самый неожиданный плюс от пандемии.

Если до 2020 года почти все низкооплачиваемые сотрудники, которые теряли работу, могли перейти на другую должность с небольшим заработком, но сейчас, после пандемии, это изменится.

По мнению аналитиков, свыше 50% сотрудников таких сфер, как общественное питание, продажи и обслуживание, будут искать более высокооплачиваемую работу, которая требует новых навыков.

Что касается высокооплачиваемых вакансий, то их станет больше, особенно, в здравоохранении, науке и технологиях.

McKinsey прогнозирует, что к 2030 году порядка 100 миллионов человек будут вынуждены искать новую работу.