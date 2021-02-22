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Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 12 604
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Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 12 604 до 4 177 330, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За... ПРАЙМ, 22.02.2021
коронавирус, россия, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 12 604 до 4 177 330, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 604 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1415 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1723, Санкт-Петербурге —957, Подмосковье — 728.
Наименьший зафиксированный за сутки темп прироста COVID-19 в Туве — 0,03%.
За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время — 3 726 388.
Подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630.