МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 12 604 до 4 177 330, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 12 604 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1415 (11,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1723, Санкт-Петербурге —957, Подмосковье — 728. Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Наименьший зафиксированный за сутки темп прироста COVID-19 в Туве — 0,03%.

За сутки в России выписаны 12 943 человека после COVID-19, за все время — 3 726 388.

Подтверждены 337 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 83 630.