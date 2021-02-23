МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Покупатели мужчины чаще женщин готовы покупать одежду с рук.​ Женские одежда, обувь, аксессуары за 2020 год стали популярнее на 34%, а мужские на 46%. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные исследования Авито, подготовленного для нее.

Верхнюю одежду охотнее всего покупают женщины. Треть всех приобретаемых женских вещей относится к этой категории. За год спрос на куртки, пальто и пуховики вырос на 29%. Второе место по популярности занимает обувь, третье место у платьев и юбок.

Карантинный год, который снизил спрос на новую офисную одежду, совсем не сказался на подержанной. Спрос на пиджаки и костюмы подскочил на 68%. Брюками женщины стали интересоваться на 49% активнее, а рубашки стали искать на 25% чаще.