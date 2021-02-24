МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. В этом году COVID-19 в России может совпасть с эпидемией гриппа, так как вспышки последнего обычно приходятся на январь, февраль и март. Об этом заявил в интервью радио Sputnik академик РАН, иммунолог, научный руководитель Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Черешнев. ВОЗ рассказала, когда закончится пандемия COVID

"Сейчас же разгар гриппа, но пока мы этого не замечаем. Видимо, потому что идет легкий штамм вируса. Будем надеяться, что не присоединится еще какой-нибудь патогенный штамм, которые у нас бывают периодически через два-три года. А если "симбиоз" коронавирусной инфекции и гриппа? Дай Бог, чтобы этого не случилось, но время сейчас такое – январь, февраль и март. Только в конце марта вздохнем свободно", – сказал он.

По словам иммунолога, есть лишь одна причина, по которой россиян до сих пор не накрыла волна гриппа — это масочный режим.

"Сейчас маски спасают нас от эпидемии гриппа. Этой вирусной волны пока нет из-за масок", – подчеркнул Валерий Черешнев.

По мнению академика, отмена режима ношения масок стала бы крайне несвоевременной.

"Сейчас рано прекращать носить маски. Коронавирус чуть-чуть отошел, но о другом вирусе забывать не надо. Грипп тоже не дремлет", – подчеркнул Черешнев.

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