МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Длительное перенапряжение зрительных нервов может приводить к тому, что лопаются сосуды и образуются гематомы под глазами, отметил в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников.
По его словам, избавиться от синих кругов, которые считаются главным внешним признаком усталости, можно, сменив ритм жизни. Специалист подчеркнул, что это надежный, хотя и не быстрый способ.
"Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами. Это сигнал, что надо что-то поменять в жизни. Тут надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера", – посоветовал Арканников.
По его словам, можно ускорить этот процесс, прибегнув к средствам, использующихся в косметологии. Лучше всего использовать для этого кремы, содержащие кофеин.
"Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина. Абсолютно любой крем, который содержит это вещество, поможет не маскировать темные круги, а именно устранять", – отметил Арканников.
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