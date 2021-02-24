МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Длительное перенапряжение зрительных нервов может приводить к тому, что лопаются сосуды и образуются гематомы под глазами, отметил в интервью радио Sputnik врач-дерматолог и косметолог Станислав Арканников. Врач рассказала, чем опасен синий свет от экранов гаджетов

По его словам, избавиться от синих кругов, которые считаются главным внешним признаком усталости, можно, сменив ритм жизни. Специалист подчеркнул, что это надежный, хотя и не быстрый способ.

"Синяки под глазами образуются, когда длительное время мы напрягаем зрительные нервы чтением, использованием компьютера, регулярным недосыпом или переутомлением. В такие моменты сосуды истончаются, лопаются и образуются гематомы под глазами. Это сигнал, что надо что-то поменять в жизни. Тут надо убрать фактор перенапряжения, то есть ввести режим работы и отдыха, больше находиться на свежем воздухе и следить за тем, чтобы глаза получали отдых от компьютера", – посоветовал Арканников.

По его словам, можно ускорить этот процесс, прибегнув к средствам, использующихся в косметологии. Лучше всего использовать для этого кремы, содержащие кофеин.

"Если мы уберем факторы, которые вызывают синие круги под глазами, то мы мгновенно не уберем эти синяки, они еще какое-то время будут с нами. Чтобы они как можно быстрее ушли, в косметологии применяют кремы с содержанием кофеина. Абсолютно любой крем, который содержит это вещество, поможет не маскировать темные круги, а именно устранять", – отметил Арканников.

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