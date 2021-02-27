МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 534, до 4 234 720, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 534 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 332 (11,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1825, Санкт-Петербурге зафиксировали 951 случай, в Подмосковье — 558. Пандемия разбудила у богатых американцев совесть

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве — 0,03%.

Выписаны 16 020 человек после COVID-19, за все время — 3 799 406.

Подтверждены 439 смертей с COVID-19, за все время — 85 743.