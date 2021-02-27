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https://1prime.ru/society/20210227/833128542.html
Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 534
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 534, до 4 234 720, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За... ПРАЙМ, 27.02.2021
коронавирус, россия, пандемия, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 11 534, до 4 234 720, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 534 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 332 (11,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1825, Санкт-Петербурге зафиксировали 951 случай, в Подмосковье — 558.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве — 0,03%.
Выписаны 16 020 человек после COVID-19, за все время — 3 799 406.
Подтверждены 439 смертей с COVID-19, за все время — 85 743.