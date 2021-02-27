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Биолог рассказала, кто тяжелее переносит последствия коронавируса
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Коронавирус не оказывает на всех людей одинаковое воздействие, влияние инфекции во многом зависит от особенностей организма конкретного человека, рассказала профессор Школы... ПРАЙМ, 27.02.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Коронавирус не оказывает на всех людей одинаковое воздействие, влияние инфекции во многом зависит от особенностей организма конкретного человека, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия.
Она также рассказала о влиянии пола и возраста на течение болезни.
"Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить", — заявила она.