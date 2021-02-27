МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Коронавирус не оказывает на всех людей одинаковое воздействие, влияние инфекции во многом зависит от особенностей организма конкретного человека, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Антону Красовскому на YouTube-канале RT Россия. Врачи оценили вероятность третьей волны коронавируса в России

Она также рассказала о влиянии пола и возраста на течение болезни.

"Мужчины страдают больше во время острой фазы. А женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить", — заявила она.