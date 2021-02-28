С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев – ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на запрос депутата городского парламента Бориса Вишневского разъяснил, почему в рамках смягчения ограничений по коронавирусу пока сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий. Врач рассказала о тяжелом осложнении коронавируса

Первое постановление правительства Петербурга о мерах по противодействию распространению COVID-19 было подписано 13 марта 2020 года и с тех пор неоднократно корректировалось в зависимости от изменения эпидобстановки. При этом запрет на проведение публичных мероприятий, введенный почти год назад, до сих пор действует, хотя многие ограничения, действовавшие в период первой и второй волны пандемии, уже отменены.

Как указывается в ответе на запрос Вишневского, который парламентарий опубликовал в воскресенье на своей странице в Facebook, целесообразность дальнейшего сохранения этого запрета определяет Роспотребнадзор.

"Решение о снятии ограничений, в том числе на проведение публичных мероприятий, будет приниматься исходя из улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом оценки рисков ее возможного осложнения на основании соответствующих предложений, предписаний главного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу", — говорится в документе.

При этом, как отмечает губернатор, проведение публичных мероприятий, участники которых используют средства индивидуальной защиты, противоречит федеральному закону о собраниях, митингах, демонстрациях шествиях и пикетированиях. Согласно этому закону, организаторы публичных мероприятий обязаны требовать от участников, чтобы они не скрывали своих лиц – в частности, не использовали защитные маски и другие вещи, затрудняющие установление личности, те же, кто не подчинится этим требованиям, могут быть удалены с публичного мероприятия, говорится в сообщении. ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире на 20% за неделю

"В связи с (этим – ред.)… проведение публичных мероприятий в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников таких мероприятий с использованием средств индивидуальной защиты не представляется возможным", — пояснил Беглов, отвечая на депутатский запрос.

Комментарием главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, главы городского управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о возможности отмены запрета на проведение публичных мероприятий РИА Новости пока не располагает.