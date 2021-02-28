МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Иммунитет к коронавирусу есть лишь у 6% россиян, об этом в интервью "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Биолог рассказала, кто тяжелее переносит последствия коронавируса

Врач рассказал, что расслабляться из-за спада заболеваемости коронавирусом в России пока рано. По словам Горелова, чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения.

"Иммунная защита сейчас есть у 8-9 миллионов человек. От 146 миллионов — лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов", — сказал Горелов

Кроме того, врач напомнил, что у большинства людей пока нет прививки от коронавирусной инфекции, а также у многих уже нет внутренней организации, когда человек выполняет все противоэпидемические правила — снижает социальную активность, соблюдает дистанцию, носит средства защиты, "вот все это, что нам за год уже так надоело".

"Поэтому тот, кто все это игнорирует, рано или поздно заболеет. Другого не дано: вирус не спросит разрешения", — добавил врач.