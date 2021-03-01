МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Иммунитет против коронавируса после вакцинации, по последним данным, является более длительным, чем после перенесенного заболевания, приоритетной группой для иммунизации выступают жители крупных городов, сообщил главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико. Биолог рассказала, кто тяжелее переносит последствия коронавируса

"Не только вакцинация применительно к коронавирусной инфекции является определяющим моментом. Потому что все больше и больше данных за то, что SARS-CoV-2 становится таким сезонным заболеванием, вернее, возбудителем сезонного заболевания… Уже есть некие данные о длительности поствакцинального и постинфекционного иммунитета. Кстати, интересные вещи, что поствакцинальный иммунитет более длительный, чем постинфекционный", — рассказал Брико на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?".

Приоритетной группой для иммунизации, по словам эпидемиолога, являются жители крупных городов.

"Здесь вероятность инфицироваться гораздо выше, чем в малонаселенных местах", — отметил Брико.