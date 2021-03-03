МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Эпидемия коронавируса в России может закончиться в середине этого года, заявил в интервью телеканалу "Москва 24" главный внештатный пульмонолог Минздрава по Центральному федеральному округу, генеральный секретарь Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин. ВОЗ заявила о признаках роста заболеваемости COVID в Европе

"Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию", — сказал он.

По его словам, это будет достигнуто благодаря формированию коллективного иммунитета за счет массовой вакцинации, а также большого количества тех, кто уже переболел.

Малявин призвал не рассчитывать на создание противовирусного препарата прямого действия в ближайшее время.

"Это вообще очень большая задача — создание прямых противовирусных препаратов. Это лет десять. Может, если напрягутся, лет пять", — отметил врач.

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