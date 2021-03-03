МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Жители страны продолжают покупать к Международному женскому дню стереотипные подарки, так, продажи сковородок и фенов для волос выросли в несколько раз в последние недели февраля на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries, сообщили РИА Новости в компании. Врачи дали совет, как выбирать цветы на 8 марта

"Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к 8 марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад. Не сильно отстают от них и фены, продажи которых выросли в 3,8 раза", — говорится в сообщении.

Также Wildberries прогнозирует, что помимо этого популярными подарками к Международному женскому дню станут цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы и духи, так как эти товары лидировали по продажам в штуках с 15 по 28 февраля на площадке ритейлера.

Так, продажи кремов, "бьюти-боксов" и наборов косметики за последние две недели февраля выросли на Wildberries в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, духов — в шесть раз. Продажи мягких игрушек в то же время выросли в компании также в шесть раз, а самыми популярными стали плюшевые мишки и зайцы. При этом самой дорогой покупкой в категории мягких игрушек, как сообщает онлайн-ритейлер, стал музыкальный медведь-гигант высотой 2,2 метра и стоимостью 5,9 тысячи рублей.

Также активно приобретались на площадке Wildberries и другие дорогостоящие подарки, а среди ювелирных изделий самыми популярными стали серьги, кольца и подвески — продажи этих изделий в феврале увеличились в четыре раза.

Wildberries также отметил увеличивающийся в этом году интерес перед Международным женским днем к неувядающим стабилизированным цветам, продажи которых в конце февраля выросли в семь раз по сравнению с февралем прошлого года, а самым популярным товаром в этой категории стал букет алых роз, который должен сохранить свою свежесть в течение нескольких лет.

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