МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом. Скворцова рассказала о новой российской вакцине от ФМБА

Она отметила, что наличие эффективных вакцин может позволить избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом.

"Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить — ред.)", — заявила она в эфире канала "Россия 24".