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Скворцова рассказала, как избежать третьей волны COVID
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Глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до... ПРАЙМ, 03.03.2021
вакцинация, коронавирус, новости, экономика, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Глава Федерального медико-биологического агентства и экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом.
Она отметила, что наличие эффективных вакцин может позволить избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом.
"Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить — ред.)", — заявила она в эфире канала "Россия 24".