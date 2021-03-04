МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Тем, кто перенес COVID-19, нужно еще какое-то время отслеживать состояние свертывающей системы крови, посоветовал в интервью радио Sputnik врач-трансфузиолог Андрей Звонков. По его словам, нарушение свертываемости — одно из самых серьезных осложнений этой болезни.

Врач отметил, что сделать это можно только с помощью анализов — желательно в течение хотя бы полугода периодически сдавать анализ на МНО, то есть международное нормализованное отношение. Он показывает состояние свертывающей системы крови: если параметр меньше 1,5, то это тревожно, и нужно принимать препараты, разжижающие кровь и уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 – то это нормальная свертываемость крови и минимум риска развития тромбов. "Если параметр больше 2, значит, вы перепили разжижающих препаратов, надо обратиться к врачу и отменять или уменьшать дозировку", – сказал Звонков.

Также он объяснил, насколько часто нужно сдавать анализ крови здоровым людям и тем, кто относится к группе риска.

"Все должно быть в разумных пределах. Периодически можно сдавать анализы крови, раз в полгода, если не относитесь к группе риска. Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом. Все это усугубляющие ситуации. Поэтому надо просто регулярно сдавать анализы хотя бы на свертывающую систему крови, чтобы избежать риска развития тромбов, тромбозов", – сказал врач.